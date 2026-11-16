De 8 h 30 à 16 h, 130 arbres fruitiers supplémentaires seront plantés par des bénévoles, avec un rendez-vous fixé à la mairie, au 2 place François Nourrissier, avant un départ groupé vers le site. Cette opération constitue la deuxième phase d’un programme lancé en novembre 2025. À terme, environ 350 arbres fruitiers de variétés locales, notamment des pommiers, poiriers et cerisiers, doivent être installés à Avocourt.

Le choix d’essences à floraisons décalées doit favoriser la diversité des pollinisateurs tout au long de l’année et contribuer à préserver le patrimoine végétal local. Le chantier est organisé par la commune et l’association L’École buissonnière, avec l’appui technique de l’association Les Croqueurs de pommes. Après les consignes données à 8 h 30 par Thierry Heins, les plantations se dérouleront le matin puis l’après-midi, avec une pause déjeuner offerte dans la salle des fêtes. La fin du chantier est prévue à 16 h.

La commune mène depuis plusieurs années un programme de végétalisation qui a déjà permis de créer trois vergers communaux, comptant une cinquantaine d’arbres. En novembre 2025, 220 arbres avaient été plantés grâce à une vingtaine de bénévoles. L’opération vise également à prolonger l’alignement historique de fruitiers le long de la route départementale D38 et à végétaliser un chemin très fréquenté par les habitants et les marcheurs.