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À Avocourt, 130 arbres fruitiers plantés pour renforcer la biodiversité

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La commune d’Avocourt accueillera, le samedi 21 novembre 2026, une nouvelle journée de plantation dans le cadre du Plan Arbres porté par le Département de la Meuse. 

Les Tablettes Lorraines

Par LGFR

Les Tablettes Lorraines

Publié aujourd'hui à 15h45 - Mis à jour 15h48
© Taha / Adobe Stock (Illustration générée par IA).

© Taha / Adobe Stock (Illustration générée par IA).

De 8 h 30 à 16 h, 130 arbres fruitiers supplémentaires seront plantés par des bénévoles, avec un rendez-vous fixé à la mairie, au 2 place François Nourrissier, avant un départ groupé vers le site. Cette opération constitue la deuxième phase d’un programme lancé en novembre 2025. À terme, environ 350 arbres fruitiers de variétés locales, notamment des pommiers, poiriers et cerisiers, doivent être installés à Avocourt. 

Le choix d’essences à floraisons décalées doit favoriser la diversité des pollinisateurs tout au long de l’année et contribuer à préserver le patrimoine végétal local. Le chantier est organisé par la commune et l’association L’École buissonnière, avec l’appui technique de l’association Les Croqueurs de pommes. Après les consignes données à 8 h 30 par Thierry Heins, les plantations se dérouleront le matin puis l’après-midi, avec une pause déjeuner offerte dans la salle des fêtes. La fin du chantier est prévue à 16 h. 

La commune mène depuis plusieurs années un programme de végétalisation qui a déjà permis de créer trois vergers communaux, comptant une cinquantaine d’arbres. En novembre 2025, 220 arbres avaient été plantés grâce à une vingtaine de bénévoles. L’opération vise également à prolonger l’alignement historique de fruitiers le long de la route départementale D38 et à végétaliser un chemin très fréquenté par les habitants et les marcheurs. 

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