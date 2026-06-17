À Broyes, Bulle en soie travaille la confiance en soi

À Broyes en 2025, Nathalie Masse a lancé Bulle en soie pour soi. La conseillère en image aide ses clients à renforcer leur confiance en soi. Un changement de voie pour celle qui a exercé durant 30 ans en tant que cadre dans les ressources humaines dans une structure liée à la protection de l’enfance. «J’avais déjà obtenu un diplôme d’animatrice sportive afin d’aider les gens à être mieux dans leur corps. J’avais trouvé un bon équilibre professionnel, mais il y a quatre ans, j’ai eu envie de passer à autre chose», explique-t-elle.

Après une rencontre avec la BGE, elle décide de lancer une entreprise qui réunit ses expériences professionnelles sous trois axes. «Il y a tout d'abord le sport, pour reprendre conscience de son corps, le respecter et comprendre son fonctionnement. Puis vient l’image de soi, ou comment retrouver confiance en soi et en son image pour avancer dans sa vie personnelle et professionnelle», détaille l'entrepreneuse.

Vient s'y ajouter l’upcycling. «Cette pratique consiste à récupérer des vêtements ou des bijoux pour les transformer» résume Nathalie Masse, qui a obtenu des diplômes de conseillère en image et de couturière-styliste. Depuis, elle accompagne des particuliers, mais aussi des associations et des centres de formation, principalement dans l’Oise et la Somme aussi que dans tous les Hauts-de-France. «Je suis très mobile et je me déplace facilement selon les opportunités», précise celle qui reçoit également ses clients à Broyes.

Oser être soi

Ni psychologue ni coach, Nathalie Masse intervient «en bout de chaîne, après une reconstruction morale et/ou mentale» au moment où une personne s’interroge sur ce qu’elle est et sur l’image qu’elle souhaite renvoyer. «Quoi que l’on en pense, la première interaction passe par l’image. Mon rôle est d’aider mes interlocuteurs à se retrouver, à bien se regarder pour savoir, in fine, qui ils ont envie d’être», explique Nathalie Masse.

Une fois ce travail effectué, vient la question du corps. «Qu’attend-on de lui ?» interroge-t-elle. Enfin, après avoir abordé ces deux aspects, l’entrepreneuse se penche sur le vêtement et le style vestimentaire. «Comment vais-je oser porter certaines choses ? Tout l’enjeu, pour moi, est d’aider les gens à retrouver durablement confiance en eux. On ne parle pas ici de relooking, ce n’est pas mon objectif. Mon seul but est que la personne en face de moi ose être elle-même», précise-t-elle.

Être soi dans sa vie professionnelle

Nathalie Masse intervient auprès de particuliers, notamment dans le cadre d’un changement de vie professionnelle, en amont d’un entretien d’embauche ou d’une prise de poste. Mais elle apporte également son expertise au sein de centres de formation pour accompagner des personnes en réinsertion ou en réorientation. «Nous travaillons alors sur des éléments simples mais essentiels : comment je me présente, comment je me tiens, comment je parle à l’autre, ou encore quel style vestimentaire privilégier pour répondre aux attentes de l’entreprise tout en restant à l’aise avec mon image», détaille-t-elle.

Toutes les prestations de Bulle en soie pour soi sont proposées à la carte afin de répondre avec justesse aux besoins de chacun. «Cela peut passer par du conseil en image, un travail sur la colorimétrie, sur le rapport au corps… Tout est possible», conclut Nathalie Masse.