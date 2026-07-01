Depuis plus de 15 ans, Juliette Vandenkerkhof évolue dans le milieu des ressources humaines, avec différents postes RH au sein de groupes industriels tels que Paprec, Carambar & Co, Toyota ou encore Visteon, où elle développe une expertise en relations sociales, recrutement et développement des compétences.

Diplômée d'un master management des équipes et développement des compétences de l'IAE de Valenciennes, elle rejoint le groupe Nexans en 2022 en tant que responsable des ressources humaines sur le site de Lens. Elle y pilote la stratégie RH locale auprès de 200 collaborateurs. «A travers ce mandat, je souhaite contribuer au renforcement de l'ancrage territorial et accompagner les entreprises dans leurs enjeux de recrutement, de fidélisation et de développement des compétences, afin de soutenir un emploi durable et qualifié sur le territoire» a-t-elle commenté.

Lens-Hénin, territoire d'industries

Alliance Emploi de Lens accompagne un large réseau d'entreprises industrielles, logistiques et agroalimentaires avec une équipe de six permanents et une centaine de salariés, dans un territoire de Lens-Hénin qui compte près de 154 sites industriels identifiés dans le cadre du programme national «Territoires d'industrie». Créée au début des années 2000, l'agence lensoise figure parmi les premières agences du réseau.

Réseau d'entreprises fondé il y a plus de 25 ans à l'initiative d'Entreprises et Cités, Alliance Emploi compte 20 agences au niveau national. L'association développe l'employabilité de près de 1 700 salariés dans plus de 100 métiers de la PME aux ETI et Grandes Entreprises.