Fondée en 1946 par Armand Marquiset, l’association structure aujourd'hui une part essentielle de l'accompagnement de proximité en Lorraine. Dans la région Grand Est, son impact opérationnel repose sur un réseau de 973 bénévoles répartis en 28 équipes, encadrant la prise en charge de 743 personnes. L'activité de la structure génère une dynamique concrète avec 609 actions collectives et 14 séjours de vacances financés en 2025. Le bal du 15 juillet, de 17h à 21h, illustre cette capacité de mobilisation locale à travers un programme mêlant musique live, ateliers de danse sur chaise et food trucks, associant acteurs économiques locaux et grand public.

Les défis économiques du vieillissement de la population

Derrière la célébration se cache une réalité démographique aux enjeux financiers et sociaux majeurs. Selon l'association, la France compte deux millions d'aînés isolés, dont 750 000 en situation de «mort sociale», et jusqu'à deux millions de personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté.

«80 ans après la naissance des Petits Frères des Pauvres, le vieillissement de la population, l’augmentation de la précarité et la progression de l’isolement rendent notre action plus indispensable que jamais», affirme Anne Géneau, présidente des Petits Frères des Pauvres.

Les structures associatives pallient ainsi les limites des services publics et du secteur marchand, agissant comme un filet de sécurité indispensable pour l'attractivité et la cohésion des territoires.