À Geric, une nouvelle boutique met en avant les artisans de la région

Les visiteurs pourront y trouver une grande variété d’articles, avec des prix débutant autour d’une dizaine d’euros. Bijoux, maroquinerie, jeux pour enfants, linge de maison, accessoires, objets de décoration ou encore ustensiles de cuisine composeront les rayons de la boutique. Des créations plus personnalisées seront également proposées, notamment des compositions florales sur mesure, des sculptures peintes, des cadres personnalisables et des gravures sur bois ou sur différents matériaux. La boutique consacrera aussi un espace aux produits gourmands. Confitures, spiritueux et autres spécialités régionales pourront être achetés à l’unité ou réunis dans un panier gourmand à offrir.

Une offre locale

Situé dans l’Est de Thionville, le centre commercial Geric est détenu et géré par Carmila. Organisé autour d’un hypermarché Carrefour, il compte 125 boutiques et restaurants. Parmi les enseignes présentes figurent notamment Bershka, Basic-Fit, Lacoste, Courir, Hema, Rituals et Sephora. Avec cette nouvelle enseigne, le centre commercial Geric souhaite donner davantage de visibilité aux savoir-faire locaux et proposer une offre qui privilégie les créations artisanales et les produits de proximité.