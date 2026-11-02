En octobre, un conseiller de l’Espace France services et un animateur de l’EPN ont participé au Forum des seniors, organisé à l’Espace Drouot par la Ville de La Fère. Cette rencontre, organisée dans le cadre des Journées France services, a permis de présenter les services proposés par ces deux structures de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.

Un accompagnement pour les démarches du quotidien

Les Espaces France services et les Espaces publics numériques permettent aux habitants de bénéficier d’une aide de proximité. Ils peuvent notamment être accompagnés pour effectuer leurs démarches administratives en ligne ou accéder à un ordinateur et aux outils numériques. Des ateliers de bureautique et d’initiation au numérique sont également proposés. Ils sont adaptés aux besoins et au niveau des participants, afin que chacun puisse progresser à son rythme.

Apprendre à naviguer sur Internet en toute sécurité

Les ateliers abordent des sujets concrets, comme la cybersécurité, les arnaques en ligne ou encore l’utilisation des services de santé numériques. La découverte de l’environnement Windows et des logiciels libres fait également partie des thèmes proposés. L’objectif est de permettre aux habitants de mieux maîtriser les outils numériques et d’effectuer leurs démarches avec davantage de confiance.

Gratuits et ouverts à tous, quel que soit l’âge, les Espaces France services et les Espaces Publics Numériques permettent aux habitants de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins.



