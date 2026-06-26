À Lamorlaye, Beer’s Corner ouvre un nouvel établissement

Le paysage commercial de Lamorlaye s'enrichit d'une nouvelle adresse. Le 19 juin, un établissement Beer's Corner a ouvert ses portes au cœur de la commune, porté par trois associés réunis par une expérience professionnelle commune au Parc Astérix. Leur ambition : créer un lieu de rencontre et d'animation destiné aux habitants de la ville et des environs.

D'une idée commune à un projet concret

Vincent Le Nechet, Valentin Dudot et Gaël se connaissent depuis plusieurs années. Les copropriétaires ont travaillé au Parc Astérix avant d'envisager un projet entrepreneurial commun. Initialement tournée vers une activité événementielle autour de la bière artisanale, leur réflexion a évolué après leur découverte du concept Beer's Corner.

Pendant près de deux ans, les associés ont préparé leur installation. Accompagnés par la franchise dans la recherche d'un emplacement et le montage du projet, ils ont finalement retenu un local situé allée des Arcades. La municipalité a également suivi l'initiative tout au long de sa mise en œuvre.

Un établissement conçu pour l'animation

Le nouveau bar dispose d'une surface intérieure de 105 m² et d'une terrasse de 60 m². Son aménagement comprend notamment un espace bar central, plusieurs zones de détente et une petite scène destinée aux animations.

Karaokés, blind tests, retransmissions sportives, concours de fléchettes et soirées thématiques sont proposés par l’établissement. Les franchisés souhaitent ainsi mettre à la disposition des clients une expérience reposant autant sur les animations que sur l’offre de bières artisanales et de restauration légère.

Les associés entendent également s’inscrire dans la vie locale. En lien avec la mairie, plusieurs projets sont déjà envisagés afin de renforcer l’attractivité du centre-ville. Parmi eux figurent notamment des événements estivaux, des marchés nocturnes et bien d’autre rendez-vous pour attirer les habitants et les touristes.



