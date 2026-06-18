Dans les espaces concernés, plusieurs outils sont désormais disponibles pour améliorer la prise en charge. Les dispositifs Handivisible et Babyvisible permettent aux personnes en situation de handicap, visible ou non, ainsi qu’aux femmes enceintes, de signaler leur besoin de passage prioritaire au guichet. Après inscription via une application dédiée et activation sur place, l’usager peut être orienté vers un accueil spécifique. Le système vise à réduire l’attente et à organiser plus efficacement le passage en agence. Ces solutions s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration de l’accessibilité des services publics en mobilité Informations dispositifs d’accessibilité.

Une prise en charge des publics malentendants

La boucle à induction complète ce dispositif. Celle-ci est destinée aux personnes malentendantes, équipées d’un appareil auditif ou non. Le système capte un champ magnétique qui transmet directement la voix de l’agent dans l’appareil auditif, réduisant ainsi les bruits environnants. L’utilisateur peut activer le dispositif au guichet dédié, en positionnant son appareil sur le mode adapté ou en utilisant un écouteur spécifique fourni sur place. Cette technologie améliore la compréhension des échanges et limite les interférences sonores en agence.



Ces équipements s’inscrivent dans une stratégie portée par Keolis Amiens, filiale du groupe Keolis, chargé de l’exploitation du réseau Ametis jusqu’en 2030 dans le cadre d’une délégation de service public. Le réseau dessert l’ensemble des communes de l’agglomération, avec l’ambition de renforcer l’inclusion et la qualité de service dans les points d’accueil physiques.