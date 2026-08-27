Fort du succès rencontré lors des sept premières éditions, l’appel à projets DRACCARE est reconduit pour une huitième édition par la préfecture de Normandie et la DREETS de Normandie. Le dispositif s’adresse aux structures qui souhaitent mettre en place des projets collectifs au bénéfice des entreprises du territoire, notamment des TPE, PME et ETI. Associations, collectivités, chambres consulaires, organisations professionnelles ou encore collectifs d’entreprises peuvent ainsi proposer leurs initiatives, à condition qu’elles soient mises en œuvre en Normandie.

Les projets peuvent porter sur plusieurs enjeux auxquels les entreprises sont aujourd’hui confrontées. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, sobriété énergétique et matérielle, gestion de l’eau, transformation numérique, innovation ou encore souveraineté industrielle figurent parmi les thématiques retenues. Les projets liés à la résilience des entreprises face aux évolutions géopolitiques sont également concernés.

Une aide pouvant couvrir la moitié des dépenses

Avec une enveloppe globale de 500 000 euros, l’appel à projets peut prendre en charge jusqu’à 50 % des dépenses externes des initiatives sélectionnées. Les projets doivent présenter un caractère collectif et leurs dépenses éligibles doivent être comprises entre 100 000 et 500 000 euros. Les candidats ont jusqu’au 9 octobre prochain à 23 h 59 pour déposer leur dossier. La sélection des projets doit intervenir à la mi-novembre, pour une annonce des résultats prévue à la fin du même mois.



