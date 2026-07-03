Arras : le Cœur Entrepreneur sur la Grand'Place le 6 juillet

Si 67% des entrepreneurs déclarent faire face à la pression, à la fatigue et au doute, 72% déclarent pourtant vouloir recommencer. C'est pour poursuivre l'élan entrepreneurial des Hauts-de-France que RYDGE Conseil, cabinet de conseil dédié aux dirigeants, s'est investi dans le projet du Cœur Entrepreneur qui soutient les porteurs de projets dans leur quotidien, dans leurs réussites comme dans leurs échecs, autour de rencontres organisées partout en France. Près de 1 660 signataires ont déjà rejoint le mouvement, autour de 200 ambassadeurs répartis sur l'ensemble du territoire national.

Dans les Hauts-de-France, le rendez-vous a été donné le lundi 6 juillet, sur la Grand'Place d'Arras. L'occasion de «célébrer votre fierté d'entreprendre, partager vos réalités et créer du lien avec d'autres entrepreneurs» comme le rappellent les experts du cabinet RYDGE Conseil, basés à Marcq-en-Baroeul. Inscriptions ici.

La création d'entreprise en plein boom

Selon les derniers chiffres de Bpifrance, en mars 2026, 113 000 nouvelles entreprises ont vu le jour, un nombre très au-dessus de la moyenne des cinq dernières années : +18% par rapport à mars 2025, soit davantage qu'en janvier et février, qui présentent, eux aussi, une croissance à deux chiffres. Et aucun secteur n'échappe à cet engouement : information et communication, commerce de bouche et hébergement (avec des taux de progression entre +33% et +45%) tandis que d'autres secteurs sont plus timides comme l'immobilier, la santé humaine, l'action sociale et les activités financières et d'assurances. A noter enfin que la création d'entreprise est particulièrement intense en Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le quart Sud-Est.