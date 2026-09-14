Au CJD de Saint-Quentin, l’heure de la rentrée a sonné

La soixantaine d'adhérents de la section de Saint-Quentin du Centre des jeunes dirigeants a pris plaisir à se retrouver le 4 septembre pour la plénière de rentrée. Après douze années d’implication au CJD, et notamment au sein du bureau, Maxence Top a souhaité s’engager plus encore en acceptant, cette année, de présider la section locale.

«Brisons les tabous»

Cette plénière de rentrée a été l’occasion pour les adhérents d’accueillir deux nouveaux dirigeants, d’échanger sur les différents rendez-vous de l’année proposés autour de la thématique retenue «brisons les tabous». Une manière, confie Maxence Top, de se libérer du trop «politiquement correct» vécu par beaucoup de jeunes dirigeants comme un frein à l’esprit d’entreprendre et d’ouvrir le débat au sein des commissions. Le président rappelle par ailleurs que le principe essentiel du CJD est de «mettre l’économie au service de l’humain» et non l’inverse. Maxence Top a présenté, lors de cette plénière de rentrée, son projet d’organiser un évènement sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, les maladies invisibles.

Accompagnés par ses pairs

En parallèle de ces évènements, les rencontres mensuelles permettent aux jeunes dirigeants de se retrouver pour échanger autour de problèmes partagés dans la gestion d’une entreprise au quotidien. Cette pratique d’un accompagnement par des pairs est particulièrement appréciée parce qu’elle offre au dirigeant d’entreprise, un environnement bienveillant où il se sent libre d’exprimer ses interrogations et ses doutes en toute confiance : identifier «la vraie problématique» qui le bloque, l’aider à trouver sa légitimité en tant que dirigeant d’entreprise après de nombreuses années de salariat... L’un des axes prioritaires des CJD de France est la formation, précise encore Maxence Top, avec des sessions portant sur des sujets techniques comme la comptabilité, le management…