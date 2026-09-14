La CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire consacre une journée aux usages du numérique dans les entreprises afin de présenter des solutions concrètes pour améliorer l’organisation, renforcer la visibilité et sécuriser les activités. Le Digital Day, prévu le 12 octobre, débutera à 8h30 avec le Tour France Num. Une étape réunira des entreprises et des experts autour de trois thématiques.



La matinée permettra d’aborder la cybersécurité, afin de mieux prévenir les risques liés aux usages numériques. L’intelligence artificielle sera également au programme, avec des exemples d’applications destinées à faciliter certaines tâches et à améliorer l’efficacité. La sobriété numérique complétera les échanges, avec un focus sur les pratiques permettant de concilier outils numériques et maîtrise de leur impact.

Des solutions adaptées aux besoins

À partir de 13h30, le rendez-vous se poursuivra avec CCI Link, consacré aux échanges entre entreprises et acteurs du numérique. Les participants pourront présenter leurs projets, exposer leurs difficultés et identifier des outils adaptés à leurs besoins. Cinq espaces thématiques seront proposés. Le premier portera sur le pilotage et la gestion de l’entreprise. Le deuxième sera consacré au marketing et à la visibilité digitale.



Les autres espaces traiteront de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, des outils et infrastructures nécessaires à la transformation numérique, ainsi que de la cybersécurité et de la protection des données. Cette journée doit permettre aux professionnels de mieux identifier les usages du numérique et les interlocuteurs susceptibles de les accompagner dans leurs projets.