À Roye, Deceuninck est le leader mondial des profilés en PVC

Benari Deceuninck a fondé la société en 1937, à Roulers en Belgique. Au début, l’entreprise fabriquait des objets du quotidien en plastique et en bakélite, à savoir des peignes et des boutons de couture avant de se lancer dans l'extrusion de PVC dans les années 1960. L'extrusion de matières plastiques consistant à fabriquer en continu des profilés à l'aide d'une vis sans fin. La société s’est installée à Roye dans la Somme en 1985, pour se consacrer à cette fabrication de profilés. Ce procédé consiste à chauffer et à malaxer de la matière plastique, sous forme de granulés et de poudre pour les pousser à travers un moule, afin d'obtenir un profilé long et régulier à section constante.

Certifiée pour le recyclage des plastiques

Thomas Eyerman, le directeur général depuis sept ans précise : «La matière première provient de Belgique. Ces profilés en PVC ont de la rigidité, une bonne durabilité de 30 ans et résistent aux UV. Ils sont destinés à la fabrication de barres en PVC pour les fenêtres, portes, baies coulissantes, volets, pour les entreprises et le résidentiel. Les clients, s‘ils le souhaitent peuvent choisir la couleur parmi une palette de 70 couleurs. Nous avons développé un nouveau matériau combiné avec de la fibre de verre qui apporte de nouvelles performances comme l’isolation thermique et acoustique. Il y a 550 fabricants de fenêtres en France dont 80 se fournissent chez nous».

RecyClass, est une référence européenne en matière de traçabilité des plastiques recyclés. Thomas Eyerman explique ce succès : «Pendant des années, nous avons fait des investissements industriels et environnementaux qui sont dans la vision à long terme de l’entreprise. Nous utilisons de l’eau en circuit fermé pour refroidir les profilés qui sortent à 190°. La menuiserie PVC est un levier de la transition écologique». Sont recyclés le matériel non conforme, les chutes de profilés des clients, le démantèlement des fenêtres et baies en fin de vie. La qualité est la même car seul le PVC est recyclé et réinjecté dans les nouveaux profilés. Tous les éléments sont certifiés.

Trois hectares en plein développement

Thomas Eyerman détaille : «Nous allons utiliser plus de 30 à 60% de recyclé dans le futur. Cela va impliquer l’achat de nouvelles machines dont l’investissement est très élevé. L’usine produit 14 000 tonnes de profilés par an et nous augmentons la production cette année. L’usine de Roye est dotée de 26 lignes d’extrusion dont deux de dernière génération, ainsi qu’un nouvel atelier de broyage». Deceuninck emploie 145 salariés, son chiffre d’affaires est de 70 millions d'euros. Il prévoit d’embaucher des personnes qui seront formées sur le site en binôme avec un salarié expérimenté.