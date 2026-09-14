Fermé depuis 2008, l’ancien sanatorium de Bergesserin va bénéficier d’un soutien du Loto du patrimoine. Construit dans les années 1930 pour accueillir des patients atteints de tuberculose, le bâtiment s’étend sur environ 5 000 m². Après sa fermeture, le site s’est progressivement dégradé et a été occupé illégalement.

La communauté de communes du Clunisois a engagé une nouvelle étape en 2022 pour préserver l’édifice. Le projet prévoit notamment la remise en état des façades et des fenêtres. Il doit aussi permettre de sécuriser les lieux. Une collecte lancée en parallèle vise 80 000 euros. Elle avait permis de réunir 9 560 euros au moment de la sélection du site par le Loto du patrimoine.

Vers un tiers-lieu rural

Depuis 2021, des bénévoles et des participants à des chantiers collectifs ont contribué au nettoyage et à la sécurisation du sanatorium. Ces opérations ont déjà permis l’installation de plus de 20 structures liées à l’artisanat, à la culture et à l’économie locale. Parmi elles figurent une maison d’édition, un atelier de ferronnerie, une compagnie de cirque et une brasserie artisanale.

Le projet porté autour du site prévoit à terme d’en faire un vaste tiers-lieu rural associant culture, artisanat, création et insertion. En 2023, le centre hospitalier de Mâcon avait vendu le bâtiment à l’Établissement public foncier Doubs Bourgogne-Franche-Comté, chargé des opérations de restauration. Le site reste toutefois soumis à des restrictions d’accès. Depuis mai 2026, les visites intérieures du public sont interdites pour des raisons de sécurité. Le soutien financier du Loto du patrimoine doit désormais contribuer à la poursuite du projet.