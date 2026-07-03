Au lac de Madine, le grand retour du marché des producteurs locaux

À compter du 5 juillet, le camping d'Heudicourt accueillera chaque dimanche, de 9 heures à 13 heures, le Petit Marché de Madine. L'opération se poursuivra tout au long des mois de juillet et d'août, avant plusieurs rendez-vous exceptionnels programmés en septembre. Ouvert gratuitement au public, ce marché met en relation directe consommateurs et producteurs de la Meuse ainsi que de Meurthe-et-Moselle. Les visiteurs pourront y découvrir une offre renouvelée de produits fermiers, de spécialités artisanales et de productions saisonnières, les exposants variant selon les dates.

Au-delà de son intérêt commercial, le marché s'inscrit dans une stratégie plus large de valorisation du territoire. Avec une fréquentation estivale importante, le lac de Madine représente l'un des principaux pôles touristiques de la Meuse. En installant ce rendez-vous au cœur du site, les organisateurs offrent aux exploitants agricoles un débouché complémentaire et une vitrine directe auprès d'une clientèle composée à la fois d'habitants, de visiteurs de proximité et de touristes.

Circuits courts renforcent l'économie agricole meusienne

Le développement des marchés de producteurs accompagne une évolution durable des habitudes de consommation en France. Les circuits courts permettent aux exploitants de mieux valoriser leur production grâce à une réduction des intermédiaires, tout en améliorant leurs marges et en diversifiant leurs sources de revenus.

En Meuse, où l'agriculture occupe une place majeure dans l'économie locale, des rendez-vous comme le Petit Marché de Madine illustrent cette dynamique. En associant producteurs, structures agricoles et gestionnaires d'un site touristique emblématique, le dispositif favorise une consommation de proximité créatrice de valeur ajoutée locale.