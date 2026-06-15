Axione et Minuit avant la Nuit : la fibre de l'engagement

Minuit avant la Nuit, le festival de musiques actuelles porté par La Lune des Pirates, la salle de concert amiénoise, a débuté ce jeudi 11 juin dans le centre-ville d'Amiens, en contre-bas de la cathédrale. L'événement se poursuit avec succès au parc Saint-Pierre jusqu'à dimanche. Un festival qui sort des sentiers battus pour étonner ses publics et qui trouve aussi son équilibre grâce aux partenariats avec plus de 70 entreprises, associations et administrations locales investies dans le projet.

Parmi celles-ci, Axione, acteur de l'aménagement numérique dans le Nord et l'Est, affirme son soutien à Minuit avant la Nuit. L'entreprise, dont la direction régionale s'appuie sur dix sites et mobilise plus de 430 collaborateurs, est présente aux côtés du festival de musique depuis trois ans. D'abord en tant que mécène en 2024, puis en cumulant les statuts de partenaire et de mécène dès 2025. Elle a choisi de renforcer son implication d'année en année : «Cette double approche tend à assurer un soutien solide à un projet humain porté par plus de 330 bénévoles, communique Axione. Le partenariat offre aussi un cadre d'échange privilégié pour renforcer les liens avec les décideurs locaux, tout en nourrissant la fierté des collaborateurs, très attachés à l'aura culturelle de leur région».

Une stratégie RSE

En se plaçant parmi le trio de tête des partenaires privés de l'événement, l'engagement d'Axione auprès de Minuit avant la Nuit s'inscrit en fait dans une stratégie RSE plus vaste, «où l'humain reste la priorité», confie l'entreprise. Au-delà de ses activités historiques de déploiement de la fibre, elle dit «développer de nouveaux services numériques» et «s'impliquer au quotidien pour faire du numérique un outil d'inclusion et de solidarité». Cette vision se traduit par des actions concrètes tout au long de l'année : programmes de réinsertion professionnelle, soutien aux reconversions, initiatives solidaires telles que des dons au Secours populaire ou des actions en faveur des enfants en difficulté. En soutenant Minuit avant la Nuit, Axione affirme que le rayonnement d'un territoire repose «autant sur la performance de ses infrastructures numériques que sur la richesse de ses rencontres artistiques».