Bar-le-Duc active son dispositif face aux fortes chaleurs

Face à l'arrivée de nouvelles vagues de chaleur annoncées dans les prochains jours, la Ville de Bar-le-Duc renforce sa vigilance à destination des publics les plus vulnérables. La collectivité rappelle l'existence de son registre communal destiné aux personnes âgées, en situation de handicap, reconnues inaptes au travail ou confrontées à une situation d'isolement. Ce fichier permet aux services municipaux de prendre contact avec les personnes inscrites lors d'événements exceptionnels, tels qu'une canicule ou une période de grand froid, afin de vérifier leur situation, de diffuser des recommandations de prévention et d'organiser, si nécessaire, un accompagnement adapté. L'inscription, gratuite et confidentielle, peut être réalisée directement par la personne concernée ou par un proche, un professionnel de santé ou un service d'aide à domicile. Pour la municipalité, cet outil constitue un maillon essentiel de la gestion des risques sanitaires locaux. Dans un département où le vieillissement démographique est marqué et où une partie de la population réside seule, ces dispositifs permettent d'identifier rapidement les personnes nécessitant une attention particulière lors des épisodes climatiques extrêmes.

Canicules : les collectivités renforcent la prévention

À l'échelle nationale, la multiplication des épisodes de chaleur conduit les collectivités à adapter leurs stratégies de prévention et de gestion des risques. Le vieillissement de la population française et l'augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes renforcent les besoins d'accompagnement des publics vulnérables. Pour les collectivités, ces dispositifs représentent également un enjeu économique. La prévention permet de limiter les interventions d'urgence, de réduire les coûts liés aux hospitalisations évitables et d'améliorer la coordination entre services sociaux, sanitaires et médico-sociaux.