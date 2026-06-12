Bar-le-Duc mise sur le cyclisme pour dynamiser son centre-ville

Le samedi 13 juin, le centre-ville de Bar-le-Duc se transformera en circuit cycliste à l’occasion du critérium organisé par l’Union Cycliste Barisienne. Le parcours, constitué d’une boucle de 1,7 kilomètre, accueillera plusieurs courses selon les catégories de participants. Les épreuves se dérouleront entre 16 heures et 21h30, mobilisant une partie importante du centre historique.

La municipalité a choisi d’accompagner cet événement sportif en lui donnant une dimension économique et festive. En partenariat avec la jeune association de commerçants «Les Pros de Ville», la Ville souhaite profiter de la fermeture temporaire de certaines rues pour créer un espace piéton propice à la fréquentation des commerces. Des animations musicales avec une banda et une batucada rythmeront la journée tandis qu’une piste d’initiation au vélo sera installée sur le parking des Minimes pour sensibiliser les plus jeunes à la pratique cycliste.

Les commerçants pourront également proposer des opérations de vente au déballage afin de capter les flux de visiteurs générés par la manifestation.

Le sport devient un outil de développement économique territorial

À l’échelle nationale, les collectivités utilisent de plus en plus les événements sportifs comme des instruments de dynamisation économique. Longtemps considérées comme de simples manifestations de loisirs, les compétitions locales sont désormais intégrées aux politiques d’attractivité territoriale. Elles génèrent des flux de visiteurs, favorisent la fréquentation des commerces et participent à l’animation des centres-villes.