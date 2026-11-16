Au programme : visites guidées thématiques, conférences d’histoire de l’art, expositions, ateliers pour le jeune public et rendez-vous festifs destinés aux habitants comme aux visiteurs.

À travers cette saison, la municipalité entend valoriser le patrimoine historique et culturel de la cité barroise et diversifier les occasions de découverte du territoire. Cette programmation contribue également à soutenir l’activité touristique locale et à favoriser les retombées économiques pour les commerces, les restaurants et les autres acteurs accueillant les visiteurs.

Le patrimoine historique au cœur des visites guidées

La programmation comprend plusieurs parcours thématiques consacrés aux lieux emblématiques et à l’histoire de Bar-le-Duc. Les participants pourront notamment découvrir les cimetières historiques, le quartier du Bourg, la charpente de l’église Saint-Antoine ou encore profiter de visites guidées à la lanterne.

Le Musée barrois proposera également un cycle de conférences consacré à différentes figures artistiques et historiques. Georges de La Tour, Nicolas de Bar, Stanislas Leszczynski et ses architectes, Charles-Laurent Maréchal, les femmes artistes en Lorraine ou encore Alfred Renaudin figureront parmi les sujets abordés.

Des rendez-vous festifs pour prolonger la saison touristique

La programmation fera également une place aux manifestations populaires et aux animations familiales. La Fééria barisienne, la fête de la Saint-Nicolas, les animations de Noël, la 11e édition des Nuits de la lecture et la Foire aux collections rythmeront notamment les prochains mois.

Autre rendez-vous annoncé : «In Vino Visitas», une manifestation associant découverte œnologique et patrimoine. Ces événements constituent autant d'occasions de faire vivre le centre-ville et de générer des déplacements de visiteurs susceptibles de bénéficier aux commerces et aux établissements de restauration.