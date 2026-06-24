



Propriété présente dans le paysage viticole beaunois depuis plus de deux siècles, le Domaine Albert Morot ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Fondée en 1820, la propriété a été reprise en 2023 par Sophie Desmazières-Poitrinal et Guillaume Poitrinal, qui en ont confié la direction à Pierre-Jean Villa. Depuis, un important programme d’investissements a été engagé afin d'accompagner le renouveau du domaine et d'optimiser l'élaboration de ses vins.

Un vaste chantier de modernisation

La renaissance du domaine repose d’abord sur une modernisation de son outil de production. La cuverie a été rénovée, les caves remises à niveau et un travail approfondi a été mené dans les vignes. La restauration de murets historiques ainsi que la poursuite des plantations au Clos de la Bataillère s’inscrivent également dans cette dynamique.

Au-delà des équipements, le projet vise à approfondir la connaissance des différents climats du domaine et à mettre en valeur leurs spécificités. Le domaine s’attache à privilégier l’expression des terroirs et la précision dans l’élaboration des vins.

Pierre-Jean Villa au service des terroirs de Beaune

Pierre-Jean Villa souligne la diversité des climats et des sols présents sur les huit hectares du domaine, principalement classés en Premiers Crus. Connu pour son parcours dans le Rhône Nord et pour son implication au sein des Vins de Vienne, il aborde ce nouveau projet avec une volonté affirmée de mieux comprendre chaque terroir.

Avec son équipe, le vigneron ambitionne de replacer Albert Morot parmi les références de Beaune et de poursuivre la valorisation de ce patrimoine viticole historique.

Une ambition qui dépasse le vignoble

La transformation engagée concerne également le patrimoine du domaine. Restaurée, la Villa Albert Morot renoue avec son rôle de maison ouverte sur le vignoble avec des dégustations, des visites du vignoble et des séjours immersifs. Une démarche qui illustre la volonté des propriétaires et de Pierre-Jean Villa de faire rayonner à nouveau cette maison historique et de replacer Albert Morot parmi les références de Beaune.



