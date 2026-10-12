Beauvais : Amazon inaugure son 10e centre de distribution en France

Amazon compte désormais huit sites logistiques dans la région Hauts-de-France, où l'entreprise a investi plus de 6,5 milliards d'euros depuis 2010 et emploie plus de 7 000 salariés en CDI. La nouvelle implantation du site logistique à Beauvais s'inscrit dans le plan d'investissement de plus de 15 milliards d'euros annoncé en 2026 par l'entreprise en France.

Et après Colombier-Saugnieu (Rhône) en juin dernier, l'ouverture du site de Beauvais marque une nouvelle étape dans le déploiement du plus important plan d'investissement jamais réalisé par Amazon en France, avec le centre de distribution d'Illiers-Combray (Eure-et-Loir) également ouvert cette année et ceux d'Ensisheim (Haut-Rhin) et de Derval (Loire-Atlantique) prévus fin 2027. Équipé des dernières technologies robotiques développées par Amazon, le site de Beauvais représente un investissement de plus de 200 millions d'euros. «Cet ancrage dans la région est le résultat d'un travail de fond mené depuis des années avec les collectivités, les acteurs de l'emploi et les partenaires économiques. C'est en s'inscrivant durablement dans les territoires que l'on crée une dynamique qui profite à tous», témoigne Patrick Labarre, président d'Amazon France Logistique

1 000 emplois en CDI

Cette implantation est aussi synonyme d'emploi. Amazon embauchera à terme 1 000 emplois en CDI. Et ce projet est le fruit de plusieurs années de collaboration étroite avec la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, la Ville de Beauvais, la MEF du Grand Beauvaisis et France Travail, autour de trois priorités : le recrutement, l’accompagnement vers l'emploi et l’accessibilité du site. «Ce qui me motive le plus dans cette aventure, c'est ce que nous allons construire ensemble dans la durée : quel que soit son parcours, chaque salarié a les moyens de monter en compétences et de se projeter durablement. C'est la promesse que nous faisons à nos 1 000 futurs collaborateurs», exprime Sébastien Masurel, Directeur du centre de distribution Amazon de Beauvais.

Dans ce sens, la campagne de recrutement se poursuit et les candidats peuvent postuler sans conditions de diplôme pour les agents logistiques. Dès le premier jour, chaque salarié bénéficie d'une formation complète, via L’École d'Amazon, développée avec l'AFPA. L'entreprise entend d'ailleurs investir 50 millions d'euros d’ici 2030 dans la formation de ses salariés en France.

À Beauvais, les effectifs devraient atteindre 800 personnes en CDI d'ici à fin 2026. «La ville s'est pleinement mobilisée pour accompagner cette implantation en travaillant avec Amazon et les acteurs de la mobilité pour renforcer la desserte du site en transports en commun et développer des solutions de mobilité adaptées, note Franck Pia, Maire de Beauvais. Notre priorité est que chaque Beauvaisien qui le souhaite puisse accéder à ces opportunités d'emploi, quel que soit son quartier de résidence».