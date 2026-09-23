Doté d'une enveloppe de 48 000 euros, ce dispositif s'adresse aux acteurs locaux de l'emploi et de la formation. L'objectif est de lever les freins professionnels dans une région fortement touchée par ce déficit de compétences de base.

Consolider les compétences fondamentales pour l'emploi

Dans les Hauts-de-France, 11 % des 18-65 ans scolarisés en France font face à l'illettrisme, alors que le tissu économique régional, axé sur la logistique, le BTP ou l'industrie, cherche activement de la main-d'œuvre. L'initiative s'articule autour de deux actions concrètes. D'une part, les ateliers « Première marche » visent à redonner confiance aux participants et à consolider les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) en petits groupes. D'autre part, le parcours « Faire parcours » propose une immersion directe en entreprise afin de rapprocher durablement ce public, souvent très éloigné du marché du travail, des opportunités d'embauche locales.

Un financement ciblé pour les structures du territoire

Cet appel à projets est financé par le Fonds de revitalisation des territoires via la convention du groupe CCF. L'ensemble des organismes de formation, associations et collectifs professionnels de l'orientation basés dans le Pas-de-Calais sont invités à soumettre leurs propositions. Les structures éligibles ont jusqu’au 31 octobre 2026 pour déposer leur dossier de candidature auprès des services préfectoraux, les dossiers devant être transmis par courriel via la plateforme sécurisée France Transfert.

Les résultats de cette expérimentation, prévue sur l’année 2027, serviront d’indicateurs aux services de l'État pour évaluer l'opportunité et la pertinence d'un déploiement à plus grande échelle.







