Le groupe de papeterie italien Cartiere Carrara, vient d'annoncer l'acquisition d'une friche industrielle à Blendecques, dans le Pas-de-Calais. L'objectif est de renforcer la présence industrielle et logistique en Europe du Nord du groupe, après l’acquisition de son premier site industriel au Royaume-Uni. Le site français doit devenir, à terme, la plus grande unité de production de Cartiere Carrara hors d’Italie.

«Cette décision conjugue croissance industrielle, efficacité et développement durable : réduire les distances entre les sites de production et les lieux de consommation permet d’optimiser la logistique et de contribuer à limiter l’impact environnemental des transports. Nous sommes particulièrement satisfaits de l’accueil qui nous a été réservé et de la qualité de la collaboration avec les institutions et les acteurs locaux, qui ont accompagné ce projet d’envergure», explique Mario Carrara, Vice Président de Cartiere Carrara S.p.A.

De plus, ce projet doit contribuer à la relance industrielle du territoire et ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Cette implantation a été accompagnée par l’État, qui a fait le choix d’orienter 150 000 € issus de la convention de revitalisation signée avec l'entreprise RDM Group à la suite de la fermeture de son site de Blendecques vers la reprise du site industriel.