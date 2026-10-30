Bouygues Bâtiment Grand Ouest : Rémi Ronsin nommé directeur général

Bouygues Bâtiment Grand-Ouest fait évoluer sa gouvernance et son organisation, dans le prolongement de celle engagée au sein de Bouygues Bâtiment France.

Philippe Vereecke prend la présidence de Bouygues Bâtiment Grand Ouest et de Bouygues Bâtiment Nord Est.

Rémi Ronsin est nommé directeur général de Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Il occupait jusqu’ici le poste de directeur général adjoint, notamment en charge de la Normandie et de la Picardie. Entré dans le groupe en 1995 chez Quille, à Rouen, il connaît les marchés régionaux et les acteurs économiques locaux.

Quatre directions régionales et une direction dédiée à l’industrie

La nouvelle organisation s’articule autour de quatre directions régionales (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Picardie) et d’une direction métier consacrée à l’industrie. Onze agences assurent une présence locale.

Pierre-Antoine Lheureux, directeur régional Picardie, étend son périmètre à l’activité habitat en Normandie. Il avait rejoint Bouygues Bâtiment Grand Ouest en 2013 comme directeur régional adjoint de la Haute-Normandie, avant de prendre la direction de la Picardie en 2021.

Cette réorganisation doit renforcer la coopération entre les territoires et les métiers.