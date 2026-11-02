Saint-Quentin : L'auto-entreprise ou l'aventure des audacieux

Entreprises
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02/11/2026 S.M
Moselle (57)
La création d’entreprises a le vent en poupe et nombreux sont ceux à se lancer. Julia Jacquemin a ainsi créé son auto entreprise de tapisserie à Saint-Quentin en 2022. Elle raconte l’accompagnement dont elle a pu bénéficier et les hauts et les bas d’une création.
Julia Jacquemin a créé son auto-entreprise en 2022. (c) Marie-Line Waroude
La tapissière ne regrette pas de s’être lancée à son compte. (c) Marie-Line Waroude
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