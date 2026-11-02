Entreprises
Saint-Quentin (02) Saint-Quentin (02)
Portrait

Saint-Quentin : L'auto-entreprise ou l'aventure des audacieux

La création d’entreprises a le vent en poupe et nombreux sont ceux à se lancer. Julia Jacquemin a ainsi créé son auto entreprise de tapisserie à Saint-Quentin en 2022. Elle raconte l’accompagnement dont elle a pu bénéficier et les hauts et les bas d’une création.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 2 novembre 2026 - Mis à jour le 2 novembre 2026
<p>Créer son entreprise et se mettre à son compte pour exercer le métier qu’on a choisi, voilà le rêve de beaucoup. Julia Jacquemin a fait ce choix et après s’être formée en tant que tapissière au lycée des métiers d’arts de Saint-Quentin, elle a créé «Les fauteuils de Julia». «<em>J’ai créé l’entreprise en juillet 2022, je travaillais encore dans mon garage, je conservais un boulot alimentaire d’hôtesse de caisse afin de pouvoir m’aider à financer l’achat de matériel et j’avais aussi quelques aides sociales pour vivre, j’en étais aux balbutiements</em>», raconte Julia Jacquemin.&nbsp;</p><p>E.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte