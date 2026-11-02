Les jeunes Français développent leur goût d'entreprendre

Entreprises
Saint-Quentin : L'auto-entreprise ou l'aventure des audacieux
02/11/2026 Morgan Gheeraert
Saint-Quentin (02)
Les jeunes Français ont le goût de l’entrepreneuriat : un jeune âgé de 18 à 29 ans sur quatre, est chef d’entreprise en 2025. La preuve que les jeunes ne se contentent pas de rêver de travailler à leur compte, ils passent à l’acte. L’engouement des jeunes Français ne se dément donc pas même si les difficultés de financement constituent des freins.
Les jeunes se lancent dans la création d’entreprise. (c) Celt Studio / Adobe Stock (généré à l’aide de l’IA)
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Entreprises
02/11/2026 Morgan Gheeraert
Saint-Quentin (02)
Entreprises
02/11/2026 S.M
Moselle (57)
Consultez la fiche détaillée du département Aisne : données démographiques, organisation territoriale et services disponibili à l’échelle départementale.Consulter la fiche du département