Les jeunes Français développent leur goût d'entreprendre

Dossier

Les jeunes Français ont le goût de l’entrepreneuriat : un jeune âgé de 18 à 29 ans sur quatre, est chef d’entreprise en 2025. La preuve que les jeunes ne se contentent pas de rêver de travailler à leur compte, ils passent à l’acte. L’engouement des jeunes Français ne se dément donc pas même si les difficultés de financement constituent des freins.