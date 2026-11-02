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Les jeunes Français développent leur goût d'entreprendre

Les jeunes Français ont le goût de l’entrepreneuriat : un jeune âgé de 18 à 29 ans sur quatre, est chef d’entreprise en 2025. La preuve que les jeunes ne se contentent pas de rêver de travailler à leur compte, ils passent à l’acte. L’engouement des jeunes Français ne se dément donc pas même si les difficultés de financement constituent des freins.

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Les jeunes se lancent dans la création d’entreprise. (c) Celt Studio / Adobe Stock (généré à l’aide de l’IA)

Les jeunes se lancent dans la création d’entreprise. (c) Celt Studio / Adobe Stock (généré à l’aide de l’IA)

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 2 novembre 2026 - Mis à jour le 2 novembre 2026
<p>Alors que le contexte économique se raidit et que le marché de l’emploi se contracte, de plus en plus de jeunes rêvent de devenir leur propre patron. Et ils ne font pas qu’en rêver, beaucoup passent à l’acte : ainsi un jeune Français sur quatre est chef d’entreprise en 2025 selon l’Indice Entrepreneurial Français de Bpifrance. Celui-ci mesure l’envie d’entreprendre et la culture entrepreneuriale des Français à partir des réponses de 5 500 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus. L’engagement dans l’entrepreneuriat des 18-29 ans est à mettre en corrélation avec.

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