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Dossier

Brasserie Noyon : transmettre l’histoire du territoire

La Brasserie Noyon, installée à Tardinghen, fait partie, avec sa célèbre Bière des deux Caps1, du paysage de la côte d’Opale. Micro-brasserie avant l’heure, l’institution s’est lancée précocement dans la bière refermentée. Rencontre avec son fondateur Christian Noyon, issu d’une famille de dentelliers bien connue dans la région... 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>Comment faire pour sauvegarder une petite exploitation familiale ? Cette question, Christian Noyon se l’est posée au début des années 2000. Et la réponse fut simple : y adosser une brasserie en utilisant les récoltes. 20 ans plus tard, le succès est au rendez-vous et la brasserie est devenue l’activité principale. «<em>Nous étions propriétaires de ce corps de ferme, et nous nous demandions comment l’entretenir. Dans le Boulonnais, il y a beaucoup de fermes remarquables, mais pas forcément bien entretenues. Et la partie agricole ne permet pas forcément de dégager les revenus suffisants</em>».

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