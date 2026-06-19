Brasserie Noyon : transmettre l’histoire du territoire

Dossier

La Brasserie Noyon, installée à Tardinghen, fait partie, avec sa célèbre Bière des deux Caps1, du paysage de la côte d’Opale. Micro-brasserie avant l’heure, l’institution s’est lancée précocement dans la bière refermentée. Rencontre avec son fondateur Christian Noyon, issu d’une famille de dentelliers bien connue dans la région...