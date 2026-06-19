Brasserie Noyon : transmettre l’histoire du territoire

Entreprises
Cadres : un recrutement plus ciblé
19/06/2026 Charlotte de Saintignon
France
La Brasserie Noyon, installée à Tardinghen, fait partie, avec sa célèbre Bière des deux Caps1, du paysage de la côte d’Opale. Micro-brasserie avant l’heure, l’institution s’est lancée précocement dans la bière refermentée. Rencontre avec son fondateur Christian Noyon, issu d’une famille de dentelliers bien connue dans la région...
Christophe Noyon, créateur de la Brasserie. ©Léna Heleta
©Léna Heleta
Plusieurs gammes sont proposées. ©Léna Heleta
©Léna Heleta
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Entreprises
18/06/2026 LGFR
Moselle (57)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Tardinghen avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune