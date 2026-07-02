De nombreux restaurants souffrent et d'après l'Umih, «25 établissements ferment chaque jour en France». La faute dans la majorité des cas à des problèmes de gestion selon l'Umih qui propose de mettre en place un permis d'entreprendre. «Ce serait une formation de 35 heures qui permettrait aux futurs restaurateurs d'avoir des cours de gestion, de comptabilité, d'entendre parler de budget et de masse salariale avant de se lancer, plaide Franck Chaumès, président de la branche Restauration de l'Umih venu à Laon lundi 29 juin. Ce module de formation pourrait être pris en charge par les comptes de formation. Et il permettrait de réduire le nombre d'accidents de gestion et donc de fermetures d'établissements».

Dématérialiser les titres restaurants

Le syndicat estime qu'il doit être force de proposition et ne manque pas d'en faire. Devant Jean-Marie Serre, président de l'Umih 02, Franck Chaumès candidat à la succession de Thierry Marx à la présidence de l'Umih en octobre prochain, a développé plusieurs thèmes. Il souhaite ainsi s'engager pour la transparence dans l'assiette et que l'origine des viandes et produits soit directement annoncée sur les menus.

Le restaurateur bordelais évoque aussi les titres restaurants captés de plus en plus par la grande distribution. «Face à ce lobby de la grande distribution, dire qu'on veut annuler la possibilité d'utiliser ces titres restaurants dans les grandes surfaces, c'est bien beau mais c'est impossible, concède-t-il. Notre idée est plutôt d'essayer de limiter la casse en demandant une dématérialisation obligatoire de ces titres qui aujourd'hui, en format papier, sont non nominatifs et cessibles à n'importe qui. En faisant cela, une partie de ces titres reviendra dans notre secteur d’activité». L'Umih propose aussi à ce qu'un plafond journalier différencié soit mis en place : 10 euros utilisables en grande surface et 15 euros dans les restaurants. Autant de propositions faites aux différents ministres qui se sont succédés ces dernières années et autant de chevaux de bataille pour l'Umih.