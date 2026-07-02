L'IA Factory : le supercalculateur du Bosquel présenté à Amiens

En bref

Dans la Somme, le projet d'implantation de l'IA Factory Le Bosquel et son campus numérique a été présenté à tous les acteurs politiques et économiques du territoire. L'assemblée a également bénéficié des éclaircissements du cabinet d'architecture Patriarche et des dirigeants de SoftBank et Sesterce, le consortium qui dirigera et développera l'IA Factory à 20 km au sud d'Amiens.