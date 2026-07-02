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L'IA Factory : le supercalculateur du Bosquel présenté à Amiens

Dans la Somme, le projet d'implantation de l'IA Factory Le Bosquel et son campus numérique a été présenté à tous les acteurs politiques et économiques du territoire. L'assemblée a également bénéficié des éclaircissements du cabinet d'architecture Patriarche et des dirigeants de SoftBank et Sesterce, le consortium qui dirigera et développera l'IA Factory à 20 km au sud d'Amiens.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>La préfecture de la Somme et la Région Hauts-de-France, à travers le préfet Rollon Mouchel-Blaisot et le président Xavier Bertrand, parlent de «<em>supercalculateur ou de gigacalculateur. Nous ne parlons pas là d'un data center des années 1980 dans le Nevada, il s'agit d'un véritable projet industriel</em>». C'est ainsi qu'ils ont présenté, à Amiens, l'IA Factory Le Bosquel aux côtés de la communauté de communes Somme Sud Ouest et la RTE Hauts-de-France. Un supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle d'une puissance électrique d'un gigawatt, l'équivalent d'une centrale nucléaire, s.

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