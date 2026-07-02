L'IA Factory : le supercalculateur du Bosquel présenté à Amiens

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60 000 rebonds : 10 ans aux côtés des entrepreneurs des Hauts-de-France
02/07/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Dans la Somme, le projet d'implantation de l'IA Factory Le Bosquel et son campus numérique a été présenté à tous les acteurs politiques et économiques du territoire. L'assemblée a également bénéficié des éclaircissements du cabinet d'architecture Patriarche et des dirigeants de SoftBank et Sesterce, le consortium qui dirigera et développera l'IA Factory à 20 km au sud d'Amiens.
La projection du projet de l'IA Factory Le Bosquel et son campus numérique. © Cabinet Patriarche
Le cabinet d'architecture Patriarche a présenté le projet au conseil régional d'Amiens, aux côtés des dirigeants du consortium. © Benoit Maleplate
La projection du campus numérique © Cabinet Patriarche
La projection du campus numérique © Cabinet Patriarche
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