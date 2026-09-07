En ce jeudi matin, un petit groupe d’une dizaine de marcheurs revient de sa balade autour du plan d’eau de Breteuil. Après un café pris dans une atmosphère conviviale, ils se séparent. Cette scène se déroule au sein de la maison de santé pluri-professionnelle (MSP) de l’Abbaye de Breteuil, qui regroupe une quarantaine de professionnels.



Retrouver progressivement une mobilité

Depuis trois ans, la MSP accompagne une trentaine de patients dans le cadre du label maison de santé pluri-professionnelle en mouvement porté par la fédération des maisons et pôles de santé Hauts-de-France, elle-même fédérée par l’association AVECsanté. Près de 90 patients ont déjà participé à ces actions. «Ils sont volontaires ou adressés par des professionnels de santé pour différents problèmes : nutrition, sevrage tabagique, diabète, isolement, risques cardio-vasculaires, maladie chronique.. à Mylène Poyen, l’infirmière ASALEE de la structure, souligne Emilie Martin, médiatrice santé impliquée dans les groupes de remise en mouvement et le projet MSP en mouvement. Pour certains, il s’agit de retrouver progressivement une mobilité qu’ils avaient perdue. Pour d’autres, simplement de reprendre une activité physique régulière».

Spécifiquement formée, l’infirmière ASALEE intervient, dans le cadre d’un protocole autorisé par l’agence régionale de santé, auprès de patients atteints de maladies chroniques, en proposant un accompagnement individuel qui intervient en complément de la pratique médicale, au sein du cabinet d’un médecin généraliste.

Un défi de l’été

Concrètement, une dizaine de patients se retrouvent chaque jeudi matin pour une marche d’environ 2,5 km autour de l’étang de Breteuil, en compagnie de Mylène Poyen et d’Emilie Martin. Le vendredi, une vingtaine participent à une marche de 5 km, avec elles ou certaines fois en toute autonomie. Après un café, ils investissent un jardin solidaire installé au sein de la MSP, en lien avec l’épicerie solidaire, association issue du centre socio-culturel Michel Jubert, et le comité des usagers de la maison de santé.

A voir les sourires de participants, ces marches ne sont que bénéfices : «La dynamique a pris une nouvelle dimension, avec le défi de l’été 2026», poursuit Emilie Martin. Patients et professionnels de santé peuvent y participer ensemble, notamment en suivant leur nombre de pas et en relevant des défis autour de la santé». À Breteuil, 24 patients et quatre professionnels sont inscrits. De quoi motiver encore plus les troupes…