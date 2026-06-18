Cerf Dellier la pâtisserie à portée de main

Entreprises
Aprilys : vers un événementiel engagé
20/05/2026 Thomas Porcher
Marcq-en-Barœul (59)
Reprise en 2011 par Isabelle et Jérôme Sergent, l’entreprise Cerf Dellier, spécialiste des ustensiles et ingrédients pour la pâtisserie, a connu de grandes évolutions depuis 15 ans. Entre déménagements, développement constant, export et une place plus importante donnée aux passionnés de pâtisserie, Cerf Dellier poursuit son travail afin d’être toujours plus reconnue.
Jérôme et Isabelle Sergent, dirigeants de Cerf Dellier depuis 2011. ©Léna Heleta
©Léna Heleta
Cerf Dellier donne également des cours de cuisine. ©Léna Heleta
L'entreprise fabrique certains des produits qu'elle vend. ©Cerf Dellier.
©Léna Heleta
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