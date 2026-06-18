Cerf Dellier la pâtisserie à portée de main

Décryptage

Reprise en 2011 par Isabelle et Jérôme Sergent, l’entreprise Cerf Dellier, spécialiste des ustensiles et ingrédients pour la pâtisserie, a connu de grandes évolutions depuis 15 ans. Entre déménagements, développement constant, export et une place plus importante donnée aux passionnés de pâtisserie, Cerf Dellier poursuit son travail afin d’être toujours plus reconnue.