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Décryptage

Cerf Dellier la pâtisserie à portée de main

Reprise en 2011 par Isabelle et Jérôme Sergent, l’entreprise Cerf Dellier, spécialiste des ustensiles et ingrédients pour la pâtisserie, a connu de grandes évolutions depuis 15 ans. Entre déménagements, développement constant, export et une place plus importante donnée aux passionnés de pâtisserie, Cerf Dellier poursuit son travail afin d’être toujours plus reconnue. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>Disney, dans son film d’animation réalisé en 2007 «Ratatouille» – véritable image d’Épinal de la France –, faisait dire au chef Gusteau : «<em>Tout le monde peut cuisiner</em>». Près de 20 ans plus tard, Cerf Dellier peut ajouter : «<em>Tout le monde peut pâtisser</em>». Car là est la raison d’être de cette entreprise presque centenaire – créée en 1932 – et reprise en 2011 par Jérôme et Isabelle Sergent «<em>sur un concours de circonstance</em>s», selon les mots du dirigeant. Après une carrière professionnelle déjà bien lancée, l’envie de reprendre une société se fait sentir. «<em>Je voulai.

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