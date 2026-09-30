Le service Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône et les membres de l’Usinerie proposeront une visite à plusieurs voix autour du thème «Du moulin à vapeur à l’Usinerie». Inauguré en novembre 2022, le site occupe le plus ancien bâtiment industriel de la ville. Le moulin à vapeur servait autrefois à broyer le grain de la région. Le bâtiment a ensuite accueilli une huilerie, puis une sucrerie.



Classé monument historique, l’édifice a été restauré avant d’être complété par une extension contemporaine conçue par l’agence Vurpas Architectes. Il accueille aujourd’hui l’Usinerie, un pôle consacré à l’innovation et à la digitalisation dans l’industrie. Le site réunit notamment les Arts et Métiers, le Cnam Bourgogne-Franche-Comté, l’UIMM 71 et l’Usinerie Partners.

Deux créneaux le 16 octobre

Deux sessions gratuites sont prévues le vendredi 16 octobre 2026, de 13h30 à 15h30 puis de 15h30 à 17h30. La participation se fait uniquement sur réservation, avec un nombre de places limité. Les inscriptions sont possibles au 03 85 93 15 98. Il est également conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. Le rendez-vous est fixé sur le parvis de l’Usinerie, bâtiment A, au 44 quai Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône.