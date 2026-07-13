Comment réduire la facture électrique de vos équipements Internet ?

En mai dernier, l’Arcep a publié la cinquième édition de son rapport sur la consommation des équipements numériques. Une enquête balayant de nombreux domaines, comme l’impact environnemental des centres de données, des antennes mobiles, mais aussi des boxes et décodeurs TV. Ainsi, 36 modèles de boxes, 21 modèles de décodeurs TV et 12 types de répétiteurs Wi-Fi ont été passés au grill.

Boxes Internet : faites le bon choix

Premier enseignement, les boxes fibre intégrant un système de stockage consomment le double au repos (19,4 watts en moyenne) de celles qui en sont dépourvues (9,5 watts, en moyenne). Comme la box reste généralement en fonction 24 heures sur 24, il est préférable de privilégier les modèles ne disposant pas d’unité de stockage interne et de déléguer cette fonctionnalité au décodeur TV, qui peut être mis en veille ou éteint plus facilement.

Second enseignement, les boxes qui utilisent un adaptateur fibre externe consomment plus d’énergie au repos que celles intégrant directement une prise fibre (11,3 watts en moyenne contre 9,3 watts). Il est dommage ici que certains opérateurs ne soient pas suffisamment transparents : nous avons pu, en effet, constater que, pour un même modèle de box, certains clients pouvaient recevoir une version avec prise fibre intégrée, et d’autres une version avec boîtier fibre externe. Dernier enseignement : les boxes les plus récentes sont aussi les plus économes en énergie : 8 watts en moyenne, pour celles sans unité de stockage interne.

En résumé, il est recommandé d’opter pour une box «moderne», sans unité de stockage interne et intégrant en standard une prise fibre. Noter qu’éteindre le Wi-Fi à certaines heures apportera un gain assez significatif en matière de consommation électrique (1,8 watt en moyenne). Couper entièrement la box reste possible, mais cette option est souvent irréaliste dans un monde devenu hyper connecté.

Pensez à couper vos décodeurs TV

La consommation électrique des décodeurs TV reste importante : 7,4 watts, en moyenne. Mais elle est en constante amélioration. La première recommandation est donc – là encore – d’opter pour un modèle récent. Pensez par ailleurs à mettre en veille votre décodeur lorsque vous coupez votre téléviseur ! Un décodeur qui reste actif consomme de l’énergie, mais induit aussi un flux réseau, qui va augmenter la consommation de votre box, ainsi que celle des serveurs de votre opérateur. Et si vous le pouvez, éteignez complètement le décodeur TV lorsqu’il n’est pas utilisé. Un boîtier TV en veille consomme en effet 4,1 watts, en moyenne.

Le sujet des répétiteurs Wi-Fi ne doit pas être négligé. Selon l’Arcep, leur consommation électrique est comprise entre 3,3 watts et 9,6 watts par répétiteur, suivant le modèle. Repenser le maillage Wi-Fi permettra d’optimiser le nombre des répétiteurs nécessaires pour couvrir un domicile ou des bureaux. Il est également envisageable de les programmer pour qu’ils se coupent ou se mettent en veille la nuit.

La meilleure option reste toutefois de basculer vers un réseau filaire. La connectique Ethernet se veut plus stable et souvent plus rapide que le Wi-Fi, pour une consommation électrique moindre. La norme NF C 15-100 impose depuis 2016 le câblage en Ethernet des logements neufs. Mais aucune règle ne s’applique sur les logements anciens. En cas de rénovation, il reste toutefois vivement recommandé de faire installer des prises Ethernet, notamment dans des bureaux. C’est un excellent investissement !