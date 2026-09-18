Après le recours déposé par l'opposante à Philippe Marini, Sophie Schwarz, lors des résultats des élections municipales, le tribunal administratif d’Amiens valide l’élection de Philippe Marini. «Je me réjouis de cette décision qui confirme le choix des Compiégnois et la confiance qu’ils ont accordée à notre équipe», exprime le maire de Compiègne.



Sophie Schwarz, désormais installée dans l'opposition, avait dénoncé des irrégularités dans le scrutin.