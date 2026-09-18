Après le recours déposé par l'opposante à Philippe Marini, Sophie Schwarz, lors des résultats des élections municipales, le tribunal administratif d’Amiens valide l’élection de Philippe Marini. «Je me réjouis de cette décision qui confirme le choix des Compiégnois et la confiance qu’ils ont accordée à notre équipe», exprime le maire de Compiègne.
Sophie Schwarz, désormais installée dans l'opposition, avait dénoncé des irrégularités dans le scrutin.
Compiègne : le tribunal administratif confirme le résultat des élections municipales
Le tribunal administratif d'Amiens a validé l'élection de Philippe Marini à Compiègne et rejette l’ensemble des demandes formulées par son adversaire, Sophie Schwarz.
de g. à dr. Daniel Lecas, Hellal Bernard. Maire de Margny-lès-Compiègne, 1er Vice-Président de l'A.R.C, et Philippe Marini, maire de Compigène. © V.K
Après le recours déposé par l'opposante à Philippe Marini, Sophie Schwarz, lors des résultats des élections municipales, le tribunal administratif d’Amiens valide l’élection de Philippe Marini. «Je me réjouis de cette décision qui confirme le choix des Compiégnois et la confiance qu’ils ont accordée à notre équipe», exprime le maire de Compiègne.