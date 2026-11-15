L’Université Bourgogne Europe (UBE) voit 100 membres de sa communauté scientifique figurer dans l’édition 2026 du classement Stanford–Elsevier « World’s Top 2% Scientists ». Parmi eux, des enseignants-chercheurs, des chercheurs ainsi que des praticiens hospitaliers, dont les travaux figurent parmi les plus cités dans leurs domaines de recherche.





Deux listes complémentaires

Le classement se décline en deux listes complémentaires. Intitulée « Career-long impact », la première recense 71 chercheurs et chercheuses de l’UBE. Elle prend en compte l’impact scientifique de leurs travaux sur l’ensemble de leur parcours, en s’appuyant sur les données bibliométriques cumulées jusqu’à la fin de l’année 2025.

La seconde, « Single-year impact », distingue 63 chercheurs et chercheuses dont les publications ont été particulièrement citées au cours de l’année précédente. Ces deux classements apportent ainsi un éclairage complémentaire sur les contributions scientifiques de long terme et la dynamique récente des recherches.





Un classement fondé sur des critères bibliométriques

Le classement « World’s Top 2% Scientists » est établi par une équipe de chercheurs dirigée par John P. A. Loannidis, de l’Université Stanford, en collaboration avec Elsevier, une entreprise d’analyse de l’information. Il s’appuie sur les données de la base bibliométrique Scopus.

Pour identifier les scientifiques dont les travaux sont les plus cités au monde, ce palmarès prend en considération plusieurs indicateurs : l’indice h, l’indice hm, qui tient compte de la contribution des coauteurs, ainsi que le nombre de citations. Les scientifiques sont également évalués en fonction de leur domaine et de leur sous-domaine de recherche.







