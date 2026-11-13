Organisée autour de la remise des diplômes et des certifications professionnelles, cette cérémonie a rassemblé les lauréats de la promotion 2026, leurs familles, ainsi que des rep résentants d’entreprises et des partenaires du secteur industriel de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or. Cette nouvelle promotion affiche de bons résultats dans les différentes formations proposées par la structure, avec des taux de réussite qui dépassent les 90 % dans plusieurs cursus.

Plus de 300 alternants diplômés

Au total, 320 alternants ont décroché leur diplôme au Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, du bac professionnel au master. Le taux de réussite atteint 91 %. Les Écoles UIMM du Management et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) enregistrent, de leur côté, 100 % de réussite. À cela s’ajoutent 29 diplômés issus des trois Écoles de Production de Chalon-sur-Saône, du Creusot et de Dijon. Derrière ces résultats, plusieurs parcours de formation et d'apprentissage ont été récompensés. La cérémonie a aussi permis de saluer l'engagement des formateurs, des maîtres professionnels et des entreprises qui accompagnent les apprenants tout au long de leur parcours.

Préparer les compétences de l’industrie de demain

Au-delà de la remise des diplômes, cette soirée rappelle le rôle de la formation dans le renouvellement des compétences industrielles. L’UIMM Saône-et-Loire accompagne les entreprises du département dans leurs besoins en ressources humaines et en formation professionnelle. L’organisation mène également des actions pour faire découvrir les métiers de l’industrie aux jeunes et au grand public. Elle travaille pour cela avec les établissements scolaires, les acteurs de l’emploi et les structures chargées de l’orientation et de l’insertion.



