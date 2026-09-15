Le Conseil départemental de la Côte-d’Or a réuni, le 11 septembre dernier, les directions des collèges publics et privés. François Sauvadet, président de la collectivité, et Catherine Louis, vice-présidente chargée de l’Éducation, ont échangé avec les principaux, leurs adjoints et les secrétaires généraux. À cette occasion, le président a rappelé les priorités du Département pour garantir de meilleures conditions aux près de 22 800 élèves de la rentrée 2026.





Des investissements pour les collèges

Le budget consacré à l’éducation atteint près de 45 millions d’euros en 2026. Il couvre notamment l’entretien et la rénovation des bâtiments, la restauration scolaire, les équipements, le mobilier et les dépenses d’énergie.

La sécurité figure également parmi les priorités du département. François Sauvadet a rappelé la réouverture du collège Champollion, à Dijon, huit mois après l’incendie criminel qui l’avait touché. Le Département poursuit aussi son travail avec l’Éducation nationale pour renforcer la protection des élèves et des personnels. Après 1,4 million d’euros investis en dix ans dans les clôtures, les contrôles d’accès, les alarmes anti-intrusion et la vidéoprotection, de nouvelles mesures sont prévues. La généralisation des messages vocaux sur les alarmes anti-intrusion et le lancement de la démarche « Génération Sécurité civile – Côte-d’Or » sont annoncés dès 2026. Un audit bâtimentaire complet sur l’accueil et un renforcement de la vidéosurveillance sont prévus d’ici 2027.

Anticiper les évolutions et adapter les établissements

Le Département prépare également l’avenir face à la baisse des effectifs scolaires. Les entrées en sixième ont diminué de 4,08 % cette rentrée. Une étude d’impact à l’horizon 2035, menée par l’Insee en partenariat avec l’Éducation nationale, doit aider à anticiper les besoins.

Sur le plan environnemental, la collectivité vise 80 % de produits locaux et de qualité dans les assiettes des collégiens, alors que la moyenne départementale atteint aujourd’hui 56 %. Par ailleurs, plus de 1 300 arbres ont été plantés dans les cours de récréation et le Plan Préaux sera finalisé d’ici la prochaine rentrée. Le Département indique également avoir réduit de 14 % les consommations d’énergie grâce au Plan de rénovation et au retrait du fioul.