Dans les communes viticoles de Côte-d’Or, les personnes qui travaillent dans les vignes ou qui vivent à proximité sont invitées à participer à une enquête sur le lien entre paysages viticoles, environnement vivant et bien-être. Cette démarche, qui concerne également les départements de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, s’inscrit dans le cadre du projet « LIFE SentiNL », porté par le Comité des vins de Bourgogne et la LPO Bourgogne Franche-Comté.





À travers un questionnaire anonyme d’une durée de 5 à 10 minutes, les organisateurs souhaitent recueillir le ressenti des habitants et des travailleurs viticoles sur la place du vivant dans les paysages de Bourgogne.



Comprendre le regard de ceux qui vivent la vigne au quotidien





Les paysages viticoles ne sont pas seulement considérés comme des espaces de production : ils constituent également des lieux de travail, de vie et de contact avec les milieux naturels. Les réponses collectées permettront d’apporter un éclairage sur la manière dont ces espaces sont perçus par les personnes qui les fréquentent régulièrement. Les résultats de cette enquête sociologique seront dévoilés d’ici la fin de l’automne 2026.





Le projet LIFE SentiNL porte sur l’optimisation de la gestion des contours de parcelles viticoles afin de favoriser la biodiversité et de renforcer la résilience du vignoble. Il associe des travaux sur la biodiversité, l'analyse des pratiques viticoles et une étude du ressenti des habitants et des professionnels de la vigne vis-à-vis de leur environnement. L’enquête sociologique lancée en juin 2026 vient compléter ces travaux en intégrant l’expérience des habitants et des professionnels de la vigne.





Les personnes concernées par la démarche ont jusqu’au 10 septembre 2026 pour répondre à ce questionnaire.



