Recruter autrement, tel est l'objectif du Stade vers l'emploi, lancé par France Travail il y a cinq ans, désormais organisé par le nouveau Réseau pour l'Emploi (réunissant France Travail, Cap Emploi, le Département de l'Oise, la Mission Locale, des communes, la Région et l’État depuis le 1er janvier 2025), en partenariat avec de nombreux clubs sportifs. À Crépy-en-Valois, l'événement a été organisé pour la première fois avec ce réseau. Le succès a été au rendes-vous : 111 demandeurs d'emploi volontaires ont participé à cette façon de recruter autrement.

Initiative maintenant lancée dans tout le département, Le Stade vers l'emploi a pris une autre dimension au vu de son efficacité. Avec en moyenne 70% de retour à l'emploi six mois après l'événement, cette façon de recruter s'avère pertinente autant pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi. Le concept est audacieux mais judicieux... et surtout humain et très convivial : sous forme de défis sportifs, des équipes composées anonymement de candidats et d'un recruteur s'affrontent, pour ensuite se découvrir sous leur identité et laisser la place aux entretiens professionnels.

Des rencontres avant tout humaines

C'est aussi le moyen pour les personnes en manque de confiance en elle et mal à l'aise en entretien professionnel traditionnel de se présenter telles qu'elles sont. Et pour le voir aux sourires et à l'engagement de chaque personne lors de cette journée, Le Stade vers l'emploi ragaillardit les profils les plus renfermés. «Cela fait partie de notre politique "d'aller vers" et cette année c'est un succès, se réjouit Anne Auclair, directrice de l'agence France Travail de Crépy-en-Valois. Cette façon de recruter est un filtre efficace pour les entreprises et les candidats : chacun se concentre sur le savoir-être et le ressenti. C'est un investissement en temps, mais très efficace : l'année dernière, nous avons eu 72% de retour à l'emploi six mois après l'événement».

Dans une ambiance décontractée et musicale, onze entreprises recruteuses étaient présentes, celles dont les secteurs sont en tension : services à la personne, transport, logistique, restauration et bricolage. Parmi elles, la société de transport Idelot, installée à quelques kilomètres de Crépy-en-Valois, a participé pour la première fois au Stade vers l'Emploi. «Aujourd'hui, le savoir-être est primordial et ce qui pose le plus de problème en entreprise, explique Guillaume Jacquemart, dirigeant de la société Idelot. Participer à cette initiative c'est déjà participer à la vie locale en tant qu'entreprise et c'est aussi découvrir des personnes dans un environnement différent et de détecter les personnes qui s'adapteront humainement à l'environnement de l'entreprise». Et en 30 minutes à peine, ce chef d'entreprise avait déjà eu un coup de cœur pour un candidat. «Le sport est un levier. Il permet aussi de détecter la capacité de s'engager sur les tâches, le leadership ou encore la réflexion, c'est un vrai baromètre», confie David Labossière, directeur du club de handball de Crépy-en-Valois.