A quelques jours de la commercialisation de "Grand Theft Auto VI", des spécialistes en cybersécurité alertent sur une recrudescence de faux sites et de tentatives d'arnaques en ligne autour du jeu vidéo de Rockstar Games.

"On s'attend à ce que plus de 750 faux sites consacrés à +GTA 6+ soient actifs le jour de la sortie", le 19 novembre, a indiqué lundi sur X l'entreprise de sécurité informatique Surfshark, alors que le jeu connaît des préventes record sur les boutiques officielles de PlayStation et Xbox.

Selon le cabinet d'analyse Sensor Tower, près de 15 millions de précommandes ont déjà été enregistrées dans le monde.

Les escrocs utilisent généralement les réseaux sociaux ou des publicités sponsorisées pour attirer leurs victimes vers de faux sites, qui présentent un habillage imitant la charte graphique de l'éditeur ou des images générées par intelligence artificielle, selon Orange Cybersécurité.

Promettant un accès anticipé au jeu ou une précommande à prix réduit, ils incitent les utilisateurs à y saisir leurs données personnelles et bancaires afin de les dérober.

Parmi ces sites illicites, on peut trouver des noms de domaine comme order-gta6.com ou fangta6.com, détaille le fournisseur de logiciels antivirus Avast.

"Au cours de la semaine du 26 octobre, (...) les leurres liés à GTA ont rapidement atteint 9,6 % du volume total" des tentatives de hameçonnage ("phishing" en anglais), a relevé lundi dans une étude la société américaine de formation en cybersécurité KnowBe4.

De nombreuses entreprises ont également été ciblées : selon l'étude, "les attaquants cherchent à dérober des identifiants professionnels en se faisant passer pour des programmes d'avantages salariés proposant une +précommande gratuite de Grand Theft Auto 6+".

Elle souligne que, "pendant le week-end du 31 octobre au 1er novembre, les usurpations liées à GTA ont représenté 42,4 % de l'ensemble des e-mails de phishing analysés".

Ces vagues d'escroqueries en ligne pour piéger les fans sont fréquentes en amont de grands événements culturels, comme la série de concerts de Céline Dion à la Plénitude Arena ou les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour éviter les arnaques, les experts recommandent aux utilisateurs de passer uniquement par les boutiques officielles de vente de jeux, de se méfier de toute offre de téléchargement gratuit ou anticipé d'un titre et de vérifier attentivement l'adresse d'un site internet avant d'y saisir ses identifiants ou coordonnées bancaires.