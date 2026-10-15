Dans l’Aisne, 109 jeunes de l’ASE récompensés pour leur réussite

Brevet, baccalauréat, CAP, permis de conduire ou résultats à un concours : les réussites célébrées couvrent plusieurs étapes du parcours vers l’autonomie. Pour cette première cérémonie, organisée récemment dans les locaux du Conseil départemental, Pierre-Jean Verzelen, président du Département, et Thomas Dudebout, vice-président chargé des politiques jeunesse, famille et protection de l’enfance, ont remis un diplôme à chacun des 109 lauréats.

Au-delà de la reconnaissance symbolique, cette initiative met en lumière le rôle de l’accompagnement social dans la construction des parcours scolaires et professionnels. L’obtention d’une qualification, la poursuite d’études ou l’accès à la mobilité grâce au permis de conduire peuvent faciliter l’entrée dans l’emploi et l’autonomie financière. Pour les jeunes suivis par l’ASE, ces étapes constituent des repères importants dans la préparation de leur avenir.

Pour l’Aisne, où l’insertion des jeunes constitue un enjeu de développement économique et social, la réussite scolaire et l’acquisition de compétences participent à la préparation de futurs actifs. Le maintien de parcours de formation peut contribuer à élargir les possibilités d’emploi local et à répondre aux besoins des entreprises, sous réserve de débouchés adaptés aux qualifications obtenues.

La formation des jeunes prépare l’avenir économique

À l’échelle nationale, l’accompagnement des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance s’inscrit dans un enjeu plus large : prévenir les ruptures de parcours et faciliter l’accès à l’autonomie. La formation, l’orientation professionnelle, la mobilité et l’accès au logement figurent parmi les conditions qui peuvent favoriser une insertion durable.

Pour les collectivités, cet accompagnement mobilise des moyens humains et financiers sur plusieurs années. L’enjeu consiste à soutenir les jeunes dans leurs études et leurs premières expériences professionnelles afin de limiter les obstacles à l’emploi. Pour les territoires, l’accès à une qualification et à un travail stable représente également un facteur de participation à l’activité économique et de sécurisation des parcours de vie.