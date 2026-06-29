C'est une belle dynamique touristique pour le département de l'Oise. Dans son étude, Oise Tourisme a enregistré 33 millions d’excursions en journée dans l’Oise, un niveau stable par rapport à 2024, confirmant le territoire comme une terre de visites. Entre les sites naturels, de culture et de loisirs, le département se démarque dans la grande tendance du tourisme de proximité et de déconnexion.

Sa richesse culturelle attire d'ailleurs de plus en plus de touristes, à 82% français. Alors que l'Oise concentre 16% de la fréquentation des sites culturels de la région Hauts-de-France, Oise Tourisme a enregistré, en 2025, une hausse de 15% du nombre de visiteurs accueillis dans les sites culturels.

Les châteaux en tête des visites

Et en 2025, la majorité des sites culturels de l'Oise ont connu une hausse de la fréquentation, avec les châteaux, les sites religieux et les bâtiments remarquables en tête des visites, même si les châteaux demeurent dans le top des visites. Une nouvelle fois, le site culturel le plus visité de l'Oise demeure le château de Chantilly, regroupant 658 164 visiteurs l'an dernier, un record avec une hausse de 20% de sa fréquentation. Suit le château de Pierrefonds, enregistrant 186 683 visiteurs et une hausse de 15%, suivi du château de Compiègne, avec 131 129 visiteurs accueillis, soit une hausse de 12%.

Si les sites culturels les plus connus ne perdent pas de leur éclat, d'autres sites culturels sont de plus en plus connus et visités. Le Domaine de Chaalis à Fontaine-Chaalis est le cinquième site le plus visité, avec 56 463 visiteurs. Quant àl'Abbaye Royale du Moncel à Pontpoint, elle compte une hausse de 11% de sa fréquentation (14 994 de visites).

L'attrait des sites religieux

Les sites religieux font partie intégrante de ce tourisme de visites de l'Oise. La cathédrale de Beauvais - qui possède le plus haut chœur gothique du monde (48m) - est le troisième site culturel le plus visité du département, avec 77 221 visiteurs, malgré une baisse de 9% de sa fréquentation (le monument était en travaux en 2025).

L'attrait pour les sites religieux est en regain en 2025 : la Cathédrale Notre-Dame de Noyon a attiré 20 797 visiteurs, soit une hausse de 63% de sa fréquentation. «Ce chiffre confirme l’importance du tourisme de visite pour le département», constate Oise Tourisme.