Depuis Bailleul, Danone fournit toute la France

Deux sites emblématiques du géant de l'agroalimentaire sont séparés de quelques kilomètres et font des Hauts-de-France une terre majeure de production pour Danone : Bailleul sur les produits frais (yaourts et crèmes desserts) et Steenvoorde (alimentation infantile et médicale). Fondé en 1925 sous l'égide d'une coopérative de fermiers, repris par une famille qui imagine le yaourt Stenval et qui sera ensuite racheté par Gervais puis par Danone, le site bailleulois fabrique les crèmes desserts, les brassés et les yaourts fermes. «C'est celui dans lequel la cuillère reste droite !» précise Betty Remy, adjointe ressources humaines, pour poursuivre : «Bailleul est la seule usine de France à le fabriquer, sur les quatre autres usines dédiées aux produits frais que compte le groupe : en Normandie, Pays de Bray et Molay-Littry, en Rhône-Alpes, Saint-Just-Chaleyssin et dans le Gers à Villecomtal-sur-Arros». Dans le Nord, près de 700 collaborateurs travaillent pour le groupe, à travers les usines de production et un site logistique à Camphin-en-Carembault.

A Bailleul, ils sont 200 et peuvent monter jusqu'à 290 en cas de forte période d'activité. «Tout commence par la réception du lait avec 15 camions citernes par jour sur le site. On travaille avec 400 producteurs de lait situés à 50 km de l'usine». S'ensuit toute une série de contrôles avant que le lait ne parte à l'écrémage. Parmi les produits les plus importants de l'usine : les yaourts de marque Activia et les Danone nature. 65% des volumes concernent les yaourts fermes. 24h après la réception du lait, le yaourt est déjà prêt à partir à l'expédition. Fait étonnant : avant d'arriver frais dans les rayons du supermarché, le lait est chauffé, pour permettre aux ferments lactiques de s'y développer. «C'est l'action du ferment, combiné à la chaleur – 41 degrés dans la salle dite de l'étuve, pour une durée de 4 à 7h30 selon les produits – qui donne cette texture ferme au yaourt» détaille Betty Remy.

5 milliards de pots annuels

Au total, neuf lignes de production, qui chacune produisent jusqu'à 40 000 pots par heure. Ils seront ventilés essentiellement en France, un peu au Benelux. Depuis trois ans, l'usine de Bailleul s'est dotée d'une ligne dédiée à la production des brassés. «Les demandes sont moins importantes sur les yaourts fermes, avoir cette nouvelle ligne de production nous permet de gagner en volumes» précise Betty Remy, soulignant que le marché du yaourt est extrêmement concurrentiel.