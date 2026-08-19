Dijon : La Dame de Cire ouvre une nouvelle boutique artisanale

À Dijon, La Dame de Cire prépare l’ouverture, le 4 septembre, d’une nouvelle adresse commerciale au 33, rue des Godrans. Lancée par une famille dijonnaise pendant la période du Covid, la marque s’est progressivement développée grâce à la vente sur différents marchés avant de s’installer dans un local permanent du centre-ville. Sa production, réalisée à Longchamp, repose sur des bougies en cire de soja déclinées en 55 parfums. Le futur magasin, d’une superficie de 30 m², a fait l’objet de trois mois de travaux et proposera un univers inspiré des anciennes officines, avec également un espace aménagé en sous-sol. Cette implantation marque une nouvelle phase pour l’entreprise, qui cherche à renforcer sa présence commerciale tout en valorisant son savoir-faire artisanal.

L’artisanat cherche de nouveaux relais commerciaux

À l’échelle nationale, l’essor de marques artisanales passées d’une vente ponctuelle à une implantation physique illustre une stratégie de développement fondée sur la diversification des canaux de distribution. Pour ces petites entreprises, l’ouverture d’un magasin représente un changement d’échelle commercial : elle permet de disposer d’un lieu permanent pour présenter les collections, développer la relation avec les clients et renforcer la visibilité de la marque. Dans les centres-villes, l’arrivée de commerces spécialisés contribue également à renouveler l’offre et à maintenir une diversité d’activités face à la concurrence des grandes enseignes et du commerce en ligne.