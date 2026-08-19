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La dentelle de Calais-Caudry obtient une indication géographique protégée au niveau européen

L'Union européenne a accordé, pendant l'été, une indication géographique protégée pour la dentelle de Calais-Caudry. En 2024, cette dernière avait reçu la même distinction au niveau national. 

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©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026

Une reconnaissance importante pour la dentelle de Calais-Caudry. En effet, à la toute fin du mois de juillet, l'Union européenne a décerné à la dentelle de Calais-Caudry une indication géographique protégée. 

Ce label assure que toute dentelle fabriquée en dehors des deux bassins du Nord-Pas-de-Calais, que sont Caudry et Calais, ainsi que les communes avoisinantes dans un rayon de 5 km, ne peut être commercialisée sous cette dénomination protégée. Pour la région Hauts-de-France, «c’est aussi une garantie pour les consommateurs, car elle protège l’origine, l’authenticité et la qualité de cette dentelle d’exception».

En 2024, la dentelle de Calais-Caudry avait reçu la même distinction au niveau national. Désormais, cette dernière souhaite être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.