Une reconnaissance importante pour la dentelle de Calais-Caudry. En effet, à la toute fin du mois de juillet, l'Union européenne a décerné à la dentelle de Calais-Caudry une indication géographique protégée.

Ce label assure que toute dentelle fabriquée en dehors des deux bassins du Nord-Pas-de-Calais, que sont Caudry et Calais, ainsi que les communes avoisinantes dans un rayon de 5 km, ne peut être commercialisée sous cette dénomination protégée. Pour la région Hauts-de-France, «c’est aussi une garantie pour les consommateurs, car elle protège l’origine, l’authenticité et la qualité de cette dentelle d’exception».

En 2024, la dentelle de Calais-Caudry avait reçu la même distinction au niveau national. Désormais, cette dernière souhaite être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.