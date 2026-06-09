Le bureau du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de l’Oise (CIDFF) a

demandé, le 19 mai 2026, son placement en liquidation judiciaire, en raison d’une situation de

cessations de paiement. La disparition de cette association intervient dans un contexte départemental marqué pour une forte sollicitation des dispositifs liés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement des femmes victimes de violences.



Dans ce contexte, sous l'autorité du préfet de l'Oise, un plan de continuité des missions d’intérêt général envers les femmes victimes de violences sur le plan juridique, psychologique et de l'emploi, est à l’œuvre. Les situations déjà prises en charge par le CIDFF 60 sont en cours de reprise par d'autres opérateurs du territoire.



«Un lien a été effectué avec le 39.19 qui est au fait de la situation pour répondre aux questions des femmes de notre territoire. Par ailleurs, le Pack nouveau départ signé en janvier dernier est une ressource solide pour offrir une réponse rapide et adaptée», précise la préfecture de l'Oise.