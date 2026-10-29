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Escherange : avec la Bande à Lolo, nos seins savent à qui se vouer

Point de départ : une difficulté toute personnelle à trouver un soutien-gorge invisible et confortable. Loren Danesi, «Lolo» pour les intimes, imagine alors une alternative adhésive adaptée à chaque poitrine, chaque occasion, chaque spécificité. Lancée en août 2025, sa Bande à Lolo s’appuie sur une fabrication à la demande et un positionnement inclusif. Avec plus de 2.000 commandes à son actif, la jeune entreprise entend désormais changer de mensuration.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>Trouver un soutien-gorge adapté à sa morphologie, confortable et invisible sous une robe échancrée : une équation compliquée. De cette frustration très féminine est née La Bande à Lolo.&nbsp;</p><p>À l’origine du projet, <strong>Loren Danesi</strong>, 33 ans, ancienne cadre commerciale. Diplômée d’une école de commerce à Marseille, elle a notamment fait ses armes chez <strong>Procter &amp; Gamble</strong>, où ses fonctions l’ont amenée à piloter des équipes à l’échelle du Grand Est.&nbsp;</p><p>Après une expérience au Luxembourg pour accompagner le lancement de la <strong>plateforme de livr.

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