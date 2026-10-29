Escherange : avec la Bande à Lolo, nos seins savent à qui se vouer

Portrait

Point de départ : une difficulté toute personnelle à trouver un soutien-gorge invisible et confortable. Loren Danesi, «Lolo» pour les intimes, imagine alors une alternative adhésive adaptée à chaque poitrine, chaque occasion, chaque spécificité. Lancée en août 2025, sa Bande à Lolo s’appuie sur une fabrication à la demande et un positionnement inclusif. Avec plus de 2.000 commandes à son actif, la jeune entreprise entend désormais changer de mensuration.