Escherange : avec la Bande à Lolo, nos seins savent à qui se vouer

Entreprises
Femme entrepreneure : en 2026, c'est encore un parcours du combattant
29/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
Point de départ : une difficulté toute personnelle à trouver un soutien-gorge invisible et confortable. Loren Danesi, «Lolo» pour les intimes, imagine alors une alternative adhésive adaptée à chaque poitrine, chaque occasion, chaque spécificité. Lancée en août 2025, sa Bande à Lolo s’appuie sur une fabrication à la demande et un positionnement inclusif. Avec plus de 2.000 commandes à son actif, la jeune entreprise entend désormais changer de mensuration.
© Bpifrance. Loren Danesi, créatrice de La Bande à Lolo, a représenté la Moselle lors de l’édition 2026 du concours «101 Femmes Entrepreneures».
© Flavie Fellous. La nouvelle gamme Papillon, avec un modèle 90E, permet de redresser la poitrine qu’elle que soit sa taille et de gérer des prothèses si besoin.
© David Arous. Loren Danesi et sa sœur, Charlotte Marino : une complémentarité et une complicité évidente.
© La Bande à Lolo. Découpe et conditionnement au sein de l’atelier d’Escherange.
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