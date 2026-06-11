FC Metz : une distinction nationale qui dépasse le terrain

Décernés par la ligue de football professionnelle (LFP), les Trophées Philippe Séguin valorisent les initiatives citoyennes, solidaires et environnementales menées dans le football français. Cette année, le FC Metz a été salué pour ses actions destinées à améliorer l’accueil des supporters en situation de handicap, notamment ceux atteints de troubles du spectre de l’autisme.

Une salle sensorielle pionnière en France

L’initiative phare du club grenat reste la création, en 2024, de la première salle sensorielle installée dans un stade de football français. Situé à Saint-Symphorien, cet espace spécialement aménagé permet à des personnes sensibles aux fortes stimulations sonores et visuelles de vivre les rencontres dans des conditions adaptées.

Le dispositif est accessible lors des matchs à domicile et s’accompagne d’un travail mené avec des associations locales et des salariés du club pour améliorer l’expérience globale des supporters en situation de handicap.

Une image différenciante dans le football professionnel

Dans un contexte marqué par la relégation en Ligue 2, cette distinction offre aussi au FC Metz l’occasion de rappeler qu’un club professionnel ne se résume pas à ses résultats sportifs. Réputé pour la qualité de sa formation et son ancrage territorial historique, le club mosellan cherche également à se démarquer par son engagement sociétal. Une orientation devenue stratégique dans le football professionnel, où les questions d’accessibilité, de diversité et d’inclusion prennent une place croissante.