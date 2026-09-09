Dans la rue fermée à la circulation et sécurisée, l'événement pourra ainsi déployer son programme de festivités : théâtre de rue, musique, vélos fun, jeux d'extérieur et pour enfants, «avec des endroits pour s'installer et profiter autrement de la rue Saint-Leu», soulignent les Voix Citoyennes. La piétonnisation de la rue Saint-Leu est bien l'exemple de la démarche engagée par le collectif Voix Citoyennes. Il milite en effet pour un axe piéton qui traverse le centre-ville d'Amiens, du Cirque Jules Verne au sud jusqu'à la Citadelle au nord.

Les bénéfices de la piétonnisation

Le collectif a été créé dès novembre 2024, avec l'objectif de faire des propositions pour les élections municipales de mars 2026. La Cirquadelle est le fruit du travail et des réflexions des citoyens adhérents. «Un axe qui s'étend sur 1,5 km en tout, dont 900 m à piétonniser dans la partie nord, du carrefour de la Citadelle à la place Marie sans chemise : rues Saint-Leu, Flatters et rue des Sergents, présente le collectif. Il comprend aussi 200 m déjà piétons au centre, au niveau de la place Marie sans chemise et de la place Gambetta, puis 400 m à piétonniser dans la partie sud, sur la rue de la République».

Attentive aux espaces publics et ses mobilités, l'association citoyenne est partie du constat que «la ville d’Amiens a connu peu de projets de piétonnisation depuis 20-30 ans, dit-elle. Pourtant la part de la marche est en hausse dans la ville, elle est passée de 33 à 39% des déplacements entre 2010 à 2024, une augmentation qui mérite un rééquilibrage dans le partage de l'espace public». Elle voit en effet des bénéfices à la piétonnisation de cet axe Cirquadelle : créer des espaces publics apaisés et sécurisés, mettre en valeur le patrimoine amiénois se trouvant sur l'axe, bénéficier des nombreux commerces, services et lieux de culture, remettre la végétation et la biodiversité au cœur de la ville, développer une ville favorable à la santé.

Avec la participation de la population

Le projet s'était déjà invité dans la campagne municipale et celui-ci a intégré le programme de l'équipe du nouveau maire d'Amiens, Frédéric Fauvet. Une marche le 31 janvier 2026 avait également permis de présenter l'idée plus en détails et le festival Cirquadelle du 19 septembre confirme maintenant l'engagement. Le collectif reconnaît en même temps que «la piétonnisation ne pourra pas voir le jour sans une participation active de la population et des autres parties prenantes. Cette première version appelle donc à être mise en dialogue et enrichie au travers d’ateliers participatifs, de réunions de concertations, de livrables de bureaux d’études, du travail des élus et des services de la Ville et de la Métropole».