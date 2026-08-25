Intercontrôle, filiale de Framatome, a produit dans son atelier de Chalon-sur-Saône des sondes Dual Probes pour Framatome Inc., à destination du marché américain. Ces équipements utilisent des technologies ultrasonores avec un émetteur et un récepteur distincts. Ils permettent de réaliser, en un seul passage, des contrôles dans les directions axiale et circonférentielle. Leur conception répond notamment aux contraintes d’espaces annulaires étroits. Les sondes peuvent ainsi inspecter les buses des mécanismes de commande des barres de contrôle installés sur le couvercle de la cuve des réacteurs.

Des sondes adaptées au nucléaire

La fabrication repose sur plusieurs opérations techniques. Elle comprend la réalisation de pièces composites, des microsoudures, la création d’amortisseurs et un assemblage mécanique de précision. Un surmoulage en polyuréthane est ensuite réalisé avant des essais sur une maquette représentative. Cette étape permet de valider le fonctionnement des sondes avant leur utilisation.



Intercontrôle développe et qualifie des systèmes d’examen non destructif pour les composants primaires des centrales nucléaires. L’entreprise intervient notamment dans le contrôle des cuves de réacteurs à eau sous pression et des tubes de générateurs de vapeur. Son expertise couvre les ultrasons, la radiographie, les méthodes électromagnétiques, la thermographie infrarouge, le contrôle visuel et la métrologie optique ou laser. Ses solutions sont utilisées dans plusieurs pays, dont la France, la Belgique, la Suède, la Slovénie, l’Afrique du Sud et la Chine.